В Киеве демонтировали памятник Щорсу – подробности от КГГА (фото, видео)

В столице был демонтирован памятник Николаю Щорсу.

В центре Киева 9 декабря коммунальные службы демонтировали памятник советскому деятелю Николаю Щорсу. Специалисты КП "Киевблагоустройство" работали над демонтажем 7-тонной конструкции в течение шести часов.

Об этом сообщает КГГА.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Щорса убрали! Конь тоже "откинул копыта"!

Там также добавили, что к работам по демонтажу привлекли разную тяжелую технику и пришлось частично перекрыть движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко.

В Киеве демонтировали памятник Щорсу

В Киеве демонтировали памятник Щорсу

В Киеве демонтировали памятник Щорсу

В Киеве демонтировали памятник Щорсу

Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

В Киеве уже убрали более 60 памяток, связанных с историей и культурой России и СССР. Сейчас в городе работают над объектами, с которых правительство сняло охранный статус.

Напомним, в Киеве из-за закрытия метро сменили дорожное движение на Лыбидской площади: карта проезда.

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