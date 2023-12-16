В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец" — фото, видео

В Киеве был демонтирован еще один советский монумент.

В Дарницком районе Киева был демонтирован еще один советский памятник – экипажу советского бронепоезда "Таращанец".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

"В Дарницком районе Киева коммунальщики убрали еще один памятник. На этот раз из одноименного парка убрали монумент "Таращанец", который свое название получил в честь одноименного советского бронепоезда", — говорится в сообщении.

Памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец" в Киеве/ Фото: Telegram

Памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец" в Киеве/Фото: Telegram

На видео можно увидеть процесс демонтажа монумента, а также его транспортировку к месту хранения.

Парк "Таращанец" – парк в Дарницком районе города Киева, созданный в 1963 году. Название получил в честь советского бронепоезда "Таращанец", который в августе 1919 почти шесть суток защищал от деникинцев Донецкий железнодорожный узел, бойцы не стали сдаваться в плен, подорвали бронепоезд и погибли.

В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец"

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