В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец" — фото, видео

В Киеве был демонтирован еще один советский монумент.
В Дарницком районе Киева был демонтирован еще один советский памятник – экипажу советского бронепоезда "Таращанец".
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
"В Дарницком районе Киева коммунальщики убрали еще один памятник. На этот раз из одноименного парка убрали монумент "Таращанец", который свое название получил в честь одноименного советского бронепоезда", — говорится в сообщении.
На видео можно увидеть процесс демонтажа монумента, а также его транспортировку к месту хранения.
Парк "Таращанец" – парк в Дарницком районе города Киева, созданный в 1963 году. Название получил в честь советского бронепоезда "Таращанец", который в августе 1919 почти шесть суток защищал от деникинцев Донецкий железнодорожный узел, бойцы не стали сдаваться в плен, подорвали бронепоезд и погибли.
Напомним, в Киеве демонтировали памятник Щорсу – подробности от КГГА (фото, видео).
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