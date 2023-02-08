В Киеве демонтировали памятник Чкалову — Минкульт наконец-то дал разрешение

В Киеве сегодня демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову, расположенному на углу улицы Олеся Гончара и улице Михаила Коцюбинского в Шевченковском районе.

Это стало возможным после того, как Минкульт, наконец, принял решение о лишении памятников имперских и советских времен статуса объектов культурного наследия. Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

«Недавно состоялось долгожданное заседание экспертной комиссии Минкульта, на которой рассмотрели представление городских властей по снятию статуса объектов культурного наследия с памятников. И наконец на этой неделе Министерство культуры и информационной политики Украины признало памятники советскому генералу Ватутину и советскому летчику Чкалову в Киеве не подлежащими внесению в Государственный реестр культурного наследия», — сообщил Белоцерковец.

По его словам, городские власти Киева оперативно отреагировали на решение Минкульта относительно памятников Ватутину и Чкалову и ожидают решения относительно двух других памятников.

«Из-за национального статуса памятников Чкалова, Ватутина, Щорса и Пушкина город только в понедельник получил согласование Минкульта на демонтаж памятников Чкалова и Ватутина (без переноса захоронения). В конце концов, оперативно сегодня демонтируем Чкалова, который является классическим общесоветским героем, навязываемым всем из москвы. Следующий – Ватутин. После ждем согласования по Пушкину и Щорсу", — написал Белоцерковец в Facebook.

Как сообщалось, Киевские городские власти уже давно обращались в Министерство культуры и информационную политику Украины с просьбой предоставить разрешение на демонтаж советских и имперских памятников. На днях соответствующее решение, наконец, было принято Минкультом.