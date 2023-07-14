В Киеве чиновники Шевченковской РГА наживались на обустройстве укрытий в школах: как работала схема (фото)

Из столичного бюджета безосновательно было перечислено более 1 млн. гривен.

В Киеве будут судить должностных лиц Шевченковской райгосадминистрации и подрядчиков, которые наживались на обустройстве укрытий в школах и детсадах.

Об этом сообщает столичная прокуратура.

Перед судом предстанут глава управления образования Шевченковской районной государственной администрации, два заместителя, а также два предпринимателя. Их обвиняют в растрате бюджетных средств и подлоге официальных документов.

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Как установило следствие, управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку мебели для укрытий в 54 детских учебных заведениях на сумму более 3,7 млн гривен.

Договор заключили, несмотря на то, что стоимость мебели, которую предложил поставщик, значительно превышала рыночную.

Таким образом, из столичного бюджета безосновательно было перечислено более 1 млн гривен.

В ходе расследования подозреваемым избрали меры пресечения в виде залога на сумму от 300 тыс. грн до 1 млн гривен. На их имущество был наложен арест.

Теперь фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, после барабанов и крутых овощерезок для киевских укрытий закупили воздухоочистители по 30 тысяч гривен за штуку.

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