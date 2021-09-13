В Киеве чиновники продавали места на кладбище за $50 тыс: им вручили подозрения

В Киеве чиновники продавали места на кладбище за $50 тыс: им вручили подозрения

Деньги требовали псевдоработников столичных кладбищ.

В Киеве чиновники более полутора лет торговали местами для захоронения на столичных кладбищах. Подозреваемые, в частности, организовали схему вымогательства взяток за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Их еще в июле разоблачила СБУ, а сейчас им сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, подозреваются заместитель директора специализированного коммунального предприятия "Спецкомбинат ПКБО" и директор одного из столичных коммерческих предприятий.

Чиновники более полутора лет требовали взятки размером от 3 до 50 000 долларов США за места на кладбищах Киева. Сумма зависела от района расположения могилы.

Вымогательством денег за "услуги" занимались двое посредников-киевлян. Они представлялись работниками столичных кладбищ. На самом деле, ведь один из них — частный предприниматель, другой — безработный.

Заместителю директора коммунального предприятия объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Директор коммерческого предприятия отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27 (пособничество) и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц.

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