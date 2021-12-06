В Киеве чиновник растратил четверть миллиона гривен на ремонт подземных переходов (фото)

В Киеве чиновник растратил четверть миллиона гривен на ремонт подземных переходов (фото)

Работы по текущему ремонту подземных переходов были выполнены частично, а отдельные работы, предусмотренные договорами, вообще не производились.

Начальника столичного коммунального предприятия будут судить за растрату четверти миллиона гривен во время ремонтов подземных переходов.

Деснянской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника КП ШЭУ Деснянского района г. Киева, который обвиняется в растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт подземных переходов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, в течение 2020 года КП ШЭУ Деснянского района заключило два договора с хозяйствующими субъектами на проведение текущего ремонта двух подземных переходов.

Общая стоимость ремонтных работ составляла 1,5 млн. грн.

Правоохранители на основании проведенных следственных действий и полученных в ходе следствия выводов экспертиз установили, что работы по текущему ремонту подземных переходов выполнены частично, а отдельные работы, предусмотренные договорами, вообще не проводились.

Также выяснилось, что одна из подрядных организаций, вовлеченных в проведение ремонтных работ, имеет признаки фиктивности.

Несмотря на это, начальник КП ШЭУ подписал акты приемки выполненных ремонтных работ и дал указание соответствующим подразделениям коммунального предприятия на перечисление бюджетных средств за фактически не выполненные ремонтные работы.

Таким образом, начальником КП ШЭУ Деснянского района совершен растрата бюджетных средств в сумме 260 тыс. грн, чем причинен материальный ущерб территориальной общине города Киева.

В настоящее время обвинительный акт в отношении должностного лица направлен в Деснянский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, "Укрзалізниця" переплатила почти 12 млн грн за уголь для отопления вагонов: чиновникам предъявлено подозрение в растрате средств.

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