В Киеве чиновница горадминистрации сбывала информацию из базы данных системы "Безопасный город": фото

По просьбе знакомого чиновница через мобильный месседжер передавала ему данные о схеме маршрутов передвижения конкретных автомобилей по Киеву.

В Киеве чиновница КП "Информатика" сбывала информацию из базы данных системы "Безопасный город".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры 30 октября.

"Сообщено о подозрении одной из руководительниц КП "Информатика" КГГА по факту несанкционированного распространения информации с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных системах (ч. 1, 2 ст. 361-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

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Согласно материалам следствия, подозреваемая, исполняющая обязанности генерального директора КП "Информатика", неоднократно распространяла информацию с ограниченным доступом из "Комплексной системы видеонаблюдения города Киева" по маршрутам передвижения транспортных средств по городу Киеву.

"По просьбе своего знакомого чиновница через мобильный месседжер передавала последнему данные о схеме маршрутов передвижения конкретных транспортных средств по Киеву, а также мест их фиксаций средствами комплексной системы видеонаблюдения столицы", — рассказали в прокуратуре детали дела.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения / Фото: Прокуратура Киева

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления.

Напомним, водитель такси компании Bolt в Киеве отказался предоставлять услуги на государственном языке. По просьбе пассажирок говорить с ними на украинском, он попросил их выйти из авто, выставил багаж на обочину и уехал. Позже в компании сообщили, что водитель был уволен и заблокирован в такси-сервисе Bolt навсегда.

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