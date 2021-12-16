В Киеве четвертый день ищут девушку-подростка: фото, приметы

Дарья Радченко, 2004 года рождения, ушла из дома 13 декабря и до сих пор не вернулась.

В Киеве четвёртый день ищут девушку-подростка.

Дарья Радченко, 2004 года рождения, ушла из дома 13 декабря и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает Святошинское управление столичной полиции.

Приметы Дарьи: рост примерно 165 см, худощавого телосложения, длинные темные волосы, карие глаза, имеет татуировку на левом предплечье "Ловец снов".

Была одета в короткую черную зимнюю куртку, с белым узором или надписью на капюшоне, черные джинсы, черные зимние кожаные ботинки на платформе, черный рюкзак из искусственной кожи.

Полиция Киева / Facebook

"В случае получения какой-либо информации о возможном местонахождении малолетней, просим звонить по номеру 102", — отметили в полиции.

Напомним, в Киеве продолжают искать девушку, пропавшую почти полтора года назад. В столичную полицию попало новое фото 16-летней Либерти Боднар.

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