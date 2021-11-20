В Киеве четверо женщин перекрыли переход в районе Севастопольской площади: что произошло (видео)

Одна из женщин бросалась под колеса и кричала, чтобы ехали прямо на нее.
В Киеве четверо женщин перекрыли переход в районе Севастопольской площади.
Женщины якобы бастовали из-за отсутствия отопления в доме.
Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный".
"Одна из женщин бросалась под колеса и кричала, чтобы ехали прямо на нее. После начала съемок на телефон самоликвидировалась", — говорится в сообщении под видео.
Позже в патрульной полиции Киева уточнили, что движение по Воздухофлотскому проспекту было перекрыто в связи с проведением митинга.
Напомним, киевляне в соцсетях сообщают о настоящем деревопаде, который начался в столице под вечер.
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