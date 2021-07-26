В Киеве четверо копов похитили человека и незаконно завладели автомобилем: фото

Силовики требовали от мужчины $10 тысяч по сфабрикованному обвинению.

В Киеве четверо полицейских похитили человека и незаконно завладели автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150.

Согласно материалам следствия, четверо правоохранителей организовали план, направленный на незаконное лишение свободы 50-летнего жителя Львова с целью получения от него денежных средств.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Получив информацию о том, что потерпевший периодически выступает посредником в продаже автомобилей, под видом покупателей полицейские договорились с ним о встрече и осмотре транспортного средства — автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado 150 стоимостью более 1 млн грн", — говорится в сообщении прокуратуры.

Находясь в одном из райцентров на территории Киевской области, сотрудники полиции, не имея никаких законных оснований, надели на мужчину наручники и, противоправно удерживая в своем автомобиле, потребовали от него 10 тысяч долларов США за непривлечение к ответственности по сфабрикованному обвинению в якобы попытке продажи похищенного автомобиля.

Получив от потерпевшего часть средств в сумме 2 тысячи евро правоохранители отпустили его.

Впоследствии один из указанных сотрудников полиции привлек знакомого, который с помощью эвакуатора должен был перевезти автомобиль, который продавал львовянин, к условленному месту для продажи без согласия владельца. Однако, указанные действия были вовремя разоблачены при попытке транспортировки автомобиля в схрон.

В дальнейшем по результатам проведенных следственных действий удалось разоблачить всех участников преступной схемы.

Напомним, под Киевом задержали банду, члены которой нападали на чиновников, суейи, правоохранителей. Разбойники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал. ОПГ действовала с 2017 года. Главарь — экс-сотрудник одной из силовых структур.

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