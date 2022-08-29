В Киеве четверо 18-летних парней забили насмерть 34-летнего мужчину: фото

Молодые люди избивали мужчину даже после того, как он упал на землю и потерял сознание.

В Киеве четверо 18-летних парней забили насмерть 34-летнего мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время внезапного конфликта 18-летние киевляне нанесли тяжкие телесные повреждения местному жителю, от которых он через несколько дней умер в больнице. Следователи сообщили задержанным о подозрении, на время досудебного расследования они будут находиться под стражей", — говорится в сообщении полиции.

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В Подольское управление полиции от прохожего поступило сообщение о драке на Почтовой площади. На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и оперативники.

Правоохранители установили, что между 34-летним местным жителем и компанией 18-летних юношей возник внезапный конфликт, в ходе которого молодые люди набросились на пострадавшего. Нарушители избивали мужчину даже после того, как он упал на землю и потерял сознание, а дальше сбежали в метро.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в подземке, а других в течение двух часов по их месту жительства.

По данным полиции, все задержанные – киевляне и студенты столичных вузов.

Врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

"По согласованию с Подольской окружной прокуратурой следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью для двух из них. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы", — отметили в полиции.

Напомним, в Киеве мужчина задушил свою соседку. Тело убитой женщины случайно обнаружила местная жительница в лесополосе по улице Академика Заболотного в Голосеевском районе столицы.

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