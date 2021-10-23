В Киеве человек попал под поезд: движение городской электрички задерживается

В Киеве человек попал под поезд: движение городской электрички задерживается

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Киеве 23 октября задерживается движение городской электрички №7313. Это произошло из-за того, что человек попал под поезд.

Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

"Задержано движение городской электрички №7313 на перегоне ст. Вишгорлодська — ст. Сырецкая в направлении ст. Борщаговская из-за попадания человека под поезд. На месте работают специалисты", — говорится в сообщении.

О том, в каком состоянии человек, и когда возобновится движение транспорта, пока не сообщается.

Напомним, в Одесской области электричка раздавила мужчину.

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