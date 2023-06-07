В Киеве "частный детектив" и полицейский продавали персональные данные людей

Злоумышленники продавали посторонним лицам информацию с ограниченным доступом из государственных баз данных.

В Киеве задержали "частного детектива" и полицейского, торговавших персональными данными из баз данных государственных органов.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и ГБР.

По данным следствия, киевлянин, который выдавал себя за частного детектива, размещал электронные объявления, в которых предлагал собирать персональные данные граждан Украины по заказу.

Клиент мог получить паспортные данные, информацию о номерах телефонов и автомобилей, сведения о пересечении границы и совершении административных правонарушений.

Стоимость информации относительно одного человека могла достигать 55 тыс. гривен. Уровень гонорара зависел от социального статуса лица, данные которого проверялись, а также количества проанализированных данных в информационно-коммуникационных системах.

В настоящее время им сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Киеве на авто ООН приклеили красноречивую надпись из-за позиции организации по подрыву Каховской ГЭС (фото).

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