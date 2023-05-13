В Киеве частные детективы торговали конфиденциальной информацией из государственных баз данных: фото

Стоимость досье на одного человека составляла от 800 до 2,6 тысяч долларов.

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Киеве преступную деятельность частного детективного агентства, продававшего информацию из закрытых баз данных государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Незаконную деятельность организовал бывший следователь одного из столичных райотделов полиции, который отказался проходить аттестацию в ряды полиции и в 2015 году уволился из правоохранительных органов.

Также читайте В Киеве существенно вырос уровень паводка: объявлен первый уровень опасности

Потом делец совместно со своим знакомым создал частное детективное агентство.

Под видом легального бизнеса они собирали для своих клиентов конфиденциальную информацию о других гражданах, в том числе получали данные, хранящиеся в государственных реестрах.

Для этого "втемную" использовали собственные старые связи среди чиновников и представителей правоохранительных органов.

Стоимость досье на одного человека составляла от 800 до 2,6 тысяч долларов. Сумма зависела от размера персональных данных и срочности заказа.

Так, например, в развернутые анкеты, кроме паспортных данных граждан, входила информация о номерах их телефонов и автомобилей, а также сведения о пересечении границы и совершении админправонарушений.

Сотрудники СБУ задержали обоих детективов при получении ими второй части денег за "папку" с учредительными данными на жителя столицы.

Задержание детективов/Фото: СБУ

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Проверяется информация о возможной продаже конфиденциальной информации в Россию/Фото: СБУ

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Также проверяется информация о возможной продаже конфиденциальной информации в РФ.

Напомним, в центре Киева ограбили иностранного волонтера, тренирующего воинов ВСУ.

Читайте также: