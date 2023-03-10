В Киеве частично ввели стабилизационные отключения света

В столице выключают свет по графику.
В пятницу, 10 марта, в некоторых районах Киева ввели стабилизационные отключения света. Причиной стали повреждения оборудования.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отмечается, что стабилизационные отключения действуют в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.
"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", — говорится в сообщении.
В Киеве выключают свет по графику. С можно ознакомиться на сайте ДТЭК.
Напомним, в четырех областях Украины действуют почасовые и аварийные отключения света. Их ввели из-за повреждений в результате ракетных атак и ударов дронами по объектам энергетики.
В результате ударов дронов в Житомире сложилась сложная ситуация . Дефицит электроэнергии составляет 75%. Пока 6-8 часов житомиряне будут без света каждый день.
В Харькове до сих пор без электроэнергии остаются 470 тыс. потребителей. Без электричества также 50 тыс. жителей области. В настоящее время со светом уже более 90% потребителей области.
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