В Киеве частично возобновили электроснабжение, но в городе действуют экстренные ограничения

После российских обстрелов 23 ноября ДТЭК частично возобновил электроснабжение в Киеве. По состоянию на утро 24 ноября возобновили подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры: прежде всего водоснабжения и больниц. Специалисты продолжают работать над подачей электроэнергии на средние объекты теплоснабжения.

Об этом сообщили в КГГА.

"За ночь отремонтировали 2 транзитные линии, подающие напряжение на левый берег Киева. По состоянию на вторую половину дня 24 ноября продолжается ремонт линий ДТЭК "Киевские электросети", поврежденные из-за атаки 23 ноября", — говорится в сообщении.

Как объясняют энергетики, это позволит восстановить подачу электроэнергии для части граждан, которые остаются без света со вчерашнего дня.

"В то же время, по указанию системного оператора НЭК "Укрэнерго", в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения, в соответствии с потребностями энергосистемы", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России крайне сложная. Энергетики круглосуточно делают все возможное, чтобы как можно скорее у людей появился свет.

"Жителей просят максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, чтобы помочь энергосистеме", — отметили в госадминистрации.

Ситуация в Киеве

В Киеве по состоянию на 17:20 ч. 24 сентября 70% бытовых потребителей находились без электроснабжения.

Водоснабжение по всем районам города было возобновлено. Тем не менее, иногда еще фиксируются проблемы с давлением воды в сети. Ремонтные и аварийные бригады Киева в усиленном режиме работают над восстановлением теплоснабжения.

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