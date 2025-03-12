В Киеве частично возобновили движение по Южному мосту – Кличко

В то же время движение в обратном направлении – с правого на левый берег – остается закрытым, за исключением проезда экстренных и аварийных служб.

Совет обороны Киева принял решение разрешить движение транспорта по Южному мосту в направлении с левого на правый берег.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В то же время движение в обратном направлении – с правого на левый берег остается закрытым, за исключением проезда экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, военной техники и транзитного грузового транспорта.

Кроме того, частично смягчены ограничения движения во время воздушной тревоги на Подольском мостовом переходе и Дарницком железнодорожном мосту – на время тревоги будут перекрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег.

Где транспорт может двигаться без ограничений:

Северный мост

Мост Метро

Мост Патона

Дарницкий железнодорожный мост (кроме одной полосы)

Подольский мостовой переход (кроме одной полосы)

Южный мост – только по направлению на правый берег

Напомним, власти Киева решили прекратить эвакуацию автомобилей во время тревоги, что даст водителям возможность быстрее добираться до укрытий.