В Киеве частично возобновили движение по Южному мосту – Кличко

В то же время движение в обратном направлении – с правого на левый берег – остается закрытым, за исключением проезда экстренных и аварийных служб.
Совет обороны Киева принял решение разрешить движение транспорта по Южному мосту в направлении с левого на правый берег.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В то же время движение в обратном направлении – с правого на левый берег остается закрытым, за исключением проезда экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, военной техники и транзитного грузового транспорта.
Кроме того, частично смягчены ограничения движения во время воздушной тревоги на Подольском мостовом переходе и Дарницком железнодорожном мосту – на время тревоги будут перекрывать только одну полосу в направлении с левого на правый берег.
Где транспорт может двигаться без ограничений:
- Северный мост
- Мост Метро
- Мост Патона
- Дарницкий железнодорожный мост (кроме одной полосы)
- Подольский мостовой переход (кроме одной полосы)
- Южный мост – только по направлению на правый берег
Напомним, власти Киева решили прекратить эвакуацию автомобилей во время тревоги, что даст водителям возможность быстрее добираться до укрытий.
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