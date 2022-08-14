В Киеве частично перекроют движение на ул. Владимирской: схема объезда

В Киеве, в понедельник, 15 августа, с 8:00 до 18:00 по части ул. Владимирской перекроют движение.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на КП "Киевавтодор".

"На участке ул. Владимирской между ул. Саксаганского и ул. Жилянской будут устраивать асфальтовое покрытие после работ на подземных коммуникациях", — говорится в сообщении.

Во время асфальтирования движение по этому участку улицы перекроют.

Схема объезда: ул. Саксаганского – ул. Паньковская – ул. Жилянская.

Напомним, что McDonald's возобновит работу некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу, в течение нескольких следующих месяцев.

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