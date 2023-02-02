В Киеве частично ограничили движение по улице Гетьмана: что произошло

Специалисты уже трудятся на месте аварии.
В четверг, 2 февраля, в Киеве частично ограничено движение по ул. Вадима Гетьмана в сторону Шулявского моста. Причина – авария на коллекторе.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
"Авария произошла на канализационном коллекторе диаметром 500 мм по ул. Вадима Гетьмана, 19", — говорится в сообщении.
Специалисты "Киевводоканала" уже работают на месте аварии.
Напомним, 2 февраля в Киевской области и Киеве свет будут выключать по стабилизационным графикам. Объемы потребления электроэнергии, предусмотренные для региона, несколько увеличились за последние несколько дней.
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