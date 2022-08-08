Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве частично ограничат движение транспорта возле станции метро "Нивки"

Дата публикации
Просмотры
269
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве частично ограничат движение транспорта возле станции метро "Нивки"

Фото: КГГА

В ходе работ движение будет частично ограничено, также возможно временное изменение в маршрутах троллейбусов.

В субботу, 13 августа, под путепроводом возле станции метро "Нивки" частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает КГГА.

Движение будет ограничено с 10:00 до 18:00.

"Под путепроводом на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского сделают переустройство временных опор. На самом путепроводе движение не будут ограничивать", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве водителю автобуса стало плохо во время тревоги и он въехал в столб (видео).

Читайте также:

Из 6 человек выжило 3 – история эвакуации на Киевщине на второй день полномасштабного вторжения России

Из 6 человек выжило 3 – история эвакуации на Киевщине на второй день полномасштабного вторжения России

Похожие темы:

Следующая публикация