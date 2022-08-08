В Киеве частично ограничат движение транспорта возле станции метро "Нивки"

В ходе работ движение будет частично ограничено, также возможно временное изменение в маршрутах троллейбусов.
В субботу, 13 августа, под путепроводом возле станции метро "Нивки" частично ограничат движение транспорта.
Об этом сообщает КГГА.
Движение будет ограничено с 10:00 до 18:00.
"Под путепроводом на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского сделают переустройство временных опор. На самом путепроводе движение не будут ограничивать", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве водителю автобуса стало плохо во время тревоги и он въехал в столб (видео).
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