В Киеве частично ограничат движение транспорта возле станции метро "Нивки"

В ходе работ движение будет частично ограничено, также возможно временное изменение в маршрутах троллейбусов.

В субботу, 13 августа, под путепроводом возле станции метро "Нивки" частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает КГГА.

Движение будет ограничено с 10:00 до 18:00.

"Под путепроводом на пересечении просп. Победы и ул. Щербаковского сделают переустройство временных опор. На самом путепроводе движение не будут ограничивать", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве водителю автобуса стало плохо во время тревоги и он въехал в столб (видео).

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