В Киеве ограничат движение транспорта на некоторых улицах: где и когда

В Киеве частично ограничено движение по ул. Юрия Шумского и ул. Энтузиастов, а также с вечера пятницы, 17 марта, частично перекроют Днепровскую набережную.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На улице Юрия Шумского частично ограничено движение до 31 мая. Дорожники возобновляют капитальный ремонт. Покрытие обновляют на кольцевой развязке – на пересечении с улицей Березняковской. К концу весны планируют доделать верхний слой покрытия, обновить покрытие тротуаров и обустроить велодорожки.

На деяких вулицях Києва частково перекриють рух / Фото: КГГА

На Днепровской набережной частично ограничат движение с 22:00 17 марта по 9 апреля. Сейчас идет строительство левобережной развязки Дарницкого железнодорожно-автомобильного перехода. Для выполнения монтажных работ на оси проезжей части Днепровской набережной установят временную опору.

На участке между улицами Здолбуновской и Причальной частично ограничат движение. Так, 18 и 19 марта будет открыта только одна полоса по каждому направлению. А с 20 марта по 9 апреля будет работать одна полоса в направлении проспекта Бажана и две полосы в направлении проспекта Соборности.

На деяких вулицях Києва частково перекриють рух

На части улицы Энтузиастов перекроют движение до 30 июня. С 17 марта работы начинаются на участке между домами №15 и №37. На первом этапе будут прокладывать новую сеть дождевой канализации.

Схема объезда: ул. Энтузиастов – б-р И. Шамо – ул. Энтузиастов.

На деяких вулицях Києва частково перекриють рух

Из-за работ по прокладке инженерных сетей на улице Энтузиастов с 17 марта ориентировочно по 30 июня изменит движение автобусный маршрут № 48.

Движение автобусов организуют по трассе: станция метро "Левобережная" – улица Раисы Окипной – Русановская набережная – улица Энтузиастов – бульвар Игоря Шамо – улица Энтузиастов (до Русановской набережной).

Ранее мы сообщали о возобновлении движения десятков троллейбусных и трамвайных маршрутов в столице.