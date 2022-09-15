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В Киеве частично ограничат движение на одной из улиц

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В Киеве частично ограничат движение на одной из улиц

Фото: unsplash.com

В Киеве временно ограничат движение на одной из улиц.

В течение почти месяца частично будет ограничено движение по ул. Набережно-Рыбальской. Продлится это с 15 сентября по 13 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Узнает, что дорожники приступили к переводу инженерных сетей. Работы выполняют в крайнем левом ряду в направлении центра на участке от проспекта Владимира Ивасюка до улицы Электриков.

Кроме того, после прокладки коммуникаций дорожники обустроят новое асфальтовое покрытие.

Как сообщалось, в Киеве переименовали улицу Волгоградскую на Соломенке на улицу имени Романа Ратушного.

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Дата публикации
Просмотры
83
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