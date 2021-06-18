В Киеве из Центра социально-психологической реабилитации пропала несовершеннолетняя девушка: фото, приметы

София Таравская, 2005 года рождения 17 июня самовольно покинула ЦСПРД №1 и до сих пор не вернулась.

В Киеве из Центра социально-психологической реабилитации пропала несовершеннолетняя девушка.

София Таравская, 2005 года рождения, 17 июня самовольно покинула ЦСПРД №1 и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает Деснянское управление полиции Киева.

Приметы: рост 150-160 см, среднего телосложения, темно-каштановые волосы с белыми прядями, колени в ссадинах от катания на роликах, шрам над верхней губой.

Полиция Киева / Facebook

Была одета в черный сарафан, белую кофту в черную полосу, серо-белые кроссовки на высокой подошве.

"В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, под Киевом в Броварах исчезла 17-летняя девушка. Позже в полиции сообщили, что Анна Новикова найдена, девушку вернули родителям.

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