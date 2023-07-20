В Киеве цех "Большевика" демонтируют за десятки миллионов, чтобы достроить Шулявскую развязку

Работы планируется выполнить до 29 февраля 2024 года.
В Киеве объявили тендер на демонтаж пятого цеха бывшего завода "Большевик" ожидаемой стоимостью 93,38 млн. гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.
Разборку зданий и сооружений цеха №5 АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") заказали в рамках проекта реконструкции транспортной развязки на Шулявке, передает "Большой Киев".
Работы планируется выполнить до 29 февраля 2024 года. В частности, нужно разобрать надземную часть кирпичных построек без сохранения подходящих материалов и вывезти 25,3 тыс. тонн строительного мусора на расстояние до 22 км и утилизировать его.
Напомним, в Киеве выявлен многомиллионный ущерб во время реконструкции Почтовой площади.
Читайте также:
- Миллиарды гривен не на то: сколько в Украине будут продолжаться расточительные закупки
- В Киеве зафиксировали критические повреждения мостов Патона и Метро (фото)
- Замдиректора "Киевавтодора" взяли под круглосуточный домашний арест с браслетом: что известно
- В Киеве чиновники Шевченковской РГА наживались на обустройстве укрытий в школах: как работала схема (фото)