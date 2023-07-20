В Киеве цех "Большевика" демонтируют за десятки миллионов, чтобы достроить Шулявскую развязку

Работы планируется выполнить до 29 февраля 2024 года.

В Киеве объявили тендер на демонтаж пятого цеха бывшего завода "Большевик" ожидаемой стоимостью 93,38 млн. гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Разборку зданий и сооружений цеха №5 АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") заказали в рамках проекта реконструкции транспортной развязки на Шулявке, передает "Большой Киев".

Работы планируется выполнить до 29 февраля 2024 года. В частности, нужно разобрать надземную часть кирпичных построек без сохранения подходящих материалов и вывезти 25,3 тыс. тонн строительного мусора на расстояние до 22 км и утилизировать его.

Напомним, в Киеве выявлен многомиллионный ущерб во время реконструкции Почтовой площади.

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