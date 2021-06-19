В Киеве бывший правоохранитель из РФ убил знакомого из-за ревности к женее: фото

Задержанного за убийство мужчины проверяют на причастность к нападениям на ювелирные магазины в столице.

В Киеве бывший милиционер с РФ убил киевлянина из-за ревности к женщине.

Задержанного за убийство мужа проверяют на причастность к нападениям на ювелирные магазины в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева задержан 43-летний мужчина по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Так, в 7:00 19 июня в дежурную часть Деснянского УП ГУ Нацполиции в Киеве поступило сообщение от женщины, находившейся в состоянии опьянения, об убийстве в квартире по ул. М. Цветаевой ее мужем знакомого на почве ревности", — говорится в сообщении.

Когда полиция прибыла на вызов, подозреваемый пытался ввести в заблуждение правоохранителей о якобы ложном сообщении о преступлении. Однако, в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили в квартире завернутый в ковер труп мужчины с огнестрельными ранениями. При этом подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Полицейские установили личность задержанного. Им оказался переселенец из Луганской области, уроженец РФ, бывший правоохранитель.

"Среди прочего, на месте происшествия обнаружили ружье, значительное количество ювелирных изделий и золотых украшений, которыми вероятно завладели во время разбойных нападений. В связи с этим проверяется причастность задержанного к четырем разбойным нападениям на ювелирные салоны, недавно совершенным в столице", — говорится в сообщении прокуратуры.

Решается вопрос сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, киевские полицейские разыскивают мужчину, который 22 мая совершил разбойное нападение на ювелирный магазин Киевского ювелирного завода. Любая информация, которая поможет раскрыть преступление, Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в сумме 100 000 гривен.

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