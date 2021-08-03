Злоумышленник увидел деньги, которые лежали в салоне авто возле коробки передач, схватил их и убежал.

В Киеве бывший осужденный ограбил водителя такси.

Злоумышленник увидел деньги, которые лежали в салоне авто у коробки передач, схватил их и убежал. Правоохранители быстро установили личность грабителя и задержали его.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратился водитель такси и сообщил, что на улице Винниченко его ограбил неизвестный. Уже через несколько минут на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и оперативники.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Виталий Чернышенко, правоохранители предоставили ориентирование всем полицейским патрулям и начали поиски грабителя.

"Мы выяснили, что правонарушитель воспользовался услугами такси и во время поездки заметил деньги, которые лежали возле коробки передач. Он их схватил и выбежал из автомобиля в неизвестном направлении. Благодаря оперативному реагированию мы установили личность злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — рассказал он.

Задержанный — уроженец города Дрогобыч, ранее судимый за кражу на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины. Был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на год.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом полиция задержала 19-летнего парня, который напал на таксиста и избил его до потери сознания.

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