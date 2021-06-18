В Киеве члены "Муниципальной варты" превратили детский лагерь на подпольный полигон: фото и видео

Во время обыска у фигурантов дела изъяли охотничье оружие, тротил и гранатомет.

Членов общественного формирования по охране общественного порядка "Муниципальная варта" в Киеве подозревают в причастности к созданию незаконного стрелкового полигона. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как было установлено в ходе досудебного следствия, незаконный стрелковый полигон был создан на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе Киева. Тренировка по стрельбе здесь проводились с использованием незарегистрированного огнестрельного оружия.

"Кроме того, участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения, незаконно перемещенные из района проведения ООС", — говорится в сообщении прессслужбы СБУ.

Во время обысков в помещениях фигурантов дела были изъяты:

гранатомет РПГ-22;

400 г тротила;

2 корпуса гранат РГД-5,

полуавтоматический пистолет "KRISS" производства США калибра 9 * 21 мм;

почти сотню патронов различного калибра;

значительное количество охотничьего нарезного оружия.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, проводятся следственные действия и экспертизы.

фото СБУ

фото: СБУ

Фигурантам дела подозрение пока не предъявили.

Напомним, что ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве объявили подозрение бывшему директору детского санатория. Его подозревают в том, что на протяжении 2017-2020 годов он вместе с руководителем частного общества, которое арендовало имущественный комплекс ГП "Журавочка", вывезли из санатория мебель и оборудование.

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