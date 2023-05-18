В Киеве бывшие супруги через суд делят деньги, потраченные на увеличение груди жены

В эти дни адвокатские сообщества живо обсуждают одно из решений Соломенского райсуда Киева, где супруги делят между собой искусственную женскую грудь, точнее — потраченные на такую операцию деньги.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

В Киеве муж после развода с женой требует вернуть ему половину денег, потраченных на увеличение груди его уже бывшей супруги.

Из дела о разводе известно, что на эндопротезирование молочных желез было израсходовано из семейного бюджета 6 тысяч евро или 172 200 гривен. Теперь мужчина хочет, чтобы ему вернули половину стоимости – 3 тысячи евро или 93 974 гривни.

Соломенский райсуд Киева признал такое требование мужчины правомерным.

Напомним, девушка потратила 64 тысячи долларов на свое "демоническое" перевоплощение.

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