В Киеве бывшие супруги через суд делят деньги, потраченные на увеличение груди жены

Речь идет о сумме 6 тысяч евро, бывшая жена должна вернуть экс-супругу половину средств.
В эти дни адвокатские сообщества живо обсуждают одно из решений Соломенского райсуда Киева, где супруги делят между собой искусственную женскую грудь, точнее — потраченные на такую операцию деньги.
Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.
В Киеве муж после развода с женой требует вернуть ему половину денег, потраченных на увеличение груди его уже бывшей супруги.
Из дела о разводе известно, что на эндопротезирование молочных желез было израсходовано из семейного бюджета 6 тысяч евро или 172 200 гривен. Теперь мужчина хочет, чтобы ему вернули половину стоимости – 3 тысячи евро или 93 974 гривни.
Соломенский райсуд Киева признал такое требование мужчины правомерным.
Напомним, девушка потратила 64 тысячи долларов на свое "демоническое" перевоплощение.
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