Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве бывшие супруги через суд делят деньги, потраченные на увеличение груди жены

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
579
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве бывшие супруги через суд делят деньги, потраченные на увеличение груди жены

Операция по увеличению груди жены обошлась супругам в 6 тысяч евро / Фото: pixabay.com

Речь идет о сумме 6 тысяч евро, бывшая жена должна вернуть экс-супругу половину средств.

В эти дни адвокатские сообщества живо обсуждают одно из решений Соломенского райсуда Киева, где супруги делят между собой искусственную женскую грудь, точнее — потраченные на такую операцию деньги.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

В Киеве муж после развода с женой требует вернуть ему половину денег, потраченных на увеличение груди его уже бывшей супруги.

Из дела о разводе известно, что на эндопротезирование молочных желез было израсходовано из семейного бюджета 6 тысяч евро или 172 200 гривен. Теперь мужчина хочет, чтобы ему вернули половину стоимости – 3 тысячи евро или 93 974 гривни.

Соломенский райсуд Киева признал такое требование мужчины правомерным.

©

Напомним, девушка потратила 64 тысячи долларов на свое "демоническое" перевоплощение.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
579
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация