В Киеве бывшая менеджер банка по работе с вип-клиентами обманула вкладчиков на 86 миллионов гривен: как действовала схема (фото)

Среди пострадавших были и работники МВД, поэтому к делу присоединился Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

В Киеве задержана злоумышленница, которая обманула клиентов банка почти на 86 миллионов гривен. 38-летняя киевлянка, бывшая менеджер банка по работе с вип-клиентами, выманивала деньги у людей, обещая высокий доход, и присваивала их.

Об этом сообщила полиция Киева.

После ухода из банка женщина решила использовать доверие экс-клиентов для собственной выгоды. А во избежание подозрений мошенница арендовала помещение под настоящим банковским отделением и скрыла информацию о своем увольнении. Там женщина просила у бывших клиентов деньги взаймы под проценты. Средства обязывалась вернуть в кратчайшие сроки, а для убедительности писала расписку. Однако после получения денег выключала телефон и исчезала.

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Пока известно, что таким образом женщина выманила почти 86 миллионов гривен под видом займа. Среди пострадавших были и работники МВД, поэтому к делу присоединился Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Оперативники внутренней безопасности НПУ и следователи полиции Киева собрали основательную доказательную базу противоправной деятельности фигурантки и объявили ей о подозрении по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Не желая нести ответственность за содеянное, женщина решила избежать судебных заседаний и уйти от следствия. Однако работники ДВБ установили местонахождение и задержали ее.

Суд уже избрал подозреваемой меру пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

Продолжается следствие с целью установления других причастных участников к афере. Кроме того, работники внутренней безопасности активно осуществляют оперативные меры по выявлению других эпизодов преступной деятельности злоумышленницы.

Напомним, в Киеве 19-летний мошенник вместе с сообщниками обманул сотню украинцев на 400 тысяч гривен.

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