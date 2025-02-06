В Киеве было громко: работали силы ПВО

В Киеве раздались взрывы.

Об этом заявили мониторинговые каналы в сообщении в соцсетях в ночь на 6 февраля 2025 года.

В частности, в Киевской области в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА, — сообщили в Киевской областной государственной администрации.

"Силы ПВО работают по целям", — говорится в сообщении.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", — добавляют чиновники.

"Внимание! г.Киев! Вражеские ударные БпЛА над городом! Находитесь в укрытиях" — отметили позже в ВС ВСУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине "покраснел" ряд регионов.

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