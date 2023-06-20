В Киеве бурлит ненастье – мощный ливень с градом накрыл город (видео)

Киевляне выкладывают в Сеть видео с сильным дождем.
Киев во вторник, 20 июня, застало ненастье. Городом прошел мощный ливень с градом. Кое-где были сильные порывы ветра. В центре столицы "поплыли" некоторые улицы.
"Порывы ветра будут достигать 5-10 м/с. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов", – писали в КГГА.
Синоптики накануне предупреждали о дожде и грозе и об ухудшении погоды во многих регионах Украины.
Напомним, 20 июня регионы Украины заполонят сильные дожди и грозы.
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