В Киеве будут судить семерых членов преступной группировки, которые оформляли "белые билеты" уклонистам: фото

Досудебное расследование установило, что оформить такие документы стоило от 5 до 8 тысяч долларов США.

В Киеве будут судить группу медработников, посредников и военнообязанных мужчин, которым за 5-8 тыс. долларов США помогали получить документы о непригодности к военной службе.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Деснянской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении директора и старшей медсестры коммунальной поликлиники, врача-хирурга одного из медучреждений столицы, заведующего эндокринологического отделения больницы и трех посредников, которые помогали мужчинам получить справки о непригодности к военной службе, что разрешит государственная граница Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Уклонение от мобилизации: в Киеве будут судить медиков, военнообязанных и посредников / Фото: Киевская городская прокуратура

Уклонение от мобилизации: в Киеве будут судить медиков, военнообязанных и посредников / Фото: Киевская городская прокуратура

Уклонение от мобилизации: в Киеве будут судить медиков, военнообязанных и посредников / Фото: Киевская городская прокуратура

Уклонение от мобилизации: в Киеве будут судить медиков, военнообязанных и посредников / Фото: Киевская городская прокуратура

Также будут судить шестерых военнообязанных мужчин, которые воспользовались услугами этих медработников по оформлению справок о непригодности к военной службе с последующим исключением из военного учета, с целью незаконного пересечения государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст.

Досудебное расследование установило, что оформить такие документы стоило от 5 до 8 тысяч долларов США.

Ранее сообщалось о том, где будут искать людей для службы в ВСУ.

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