В Киеве будут судить пьяного водителя грузовика, совершившего наезд на двух пешеходов на Оболони (фото)

В Киеве будут судить пьяного водителя грузовика, совершившего наезд на двух пешеходов на Оболони (фото)

Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

В Киеве будут судить водителя грузовика, совершившего наезд на двух пешеходов в Оболонском районе

Следователи направили в суд обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства. В настоящее время правонарушитель находится в следственном изоляторе. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отметим, полицейские задержали водителя грузовика МАН, 1974 года рождения, который на проспекте Степана Бандеры совершил наезд на двух пешеходов и пытался скрыться с места происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие, 1977 и 1996 годов рождения, были госпитализированы в больницу. Один из мужчин от полученных травм умер.

В дальнейшем следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 – оставление в опасности и ч. 3 ст. 286 — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, драгер показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови водителя грузовика почти в 13,5 раза — 2,68 промилле.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

"В настоящее время обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в Оболонский районный суд города Киева для принятия решения по существу. Правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет", говорится в сообщении столичной полиции.

Напомним, полицейскому, совершившему смертельное ДТП в пригороде столицы, объявили о подозрении. Сейчас 32-летний капитан полиции из Вышгорода – под стражей. Ему должны избрать меру пресечения.

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