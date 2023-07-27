В Киеве будут судить подростка за торговлю огнестрельным оружием: фото

Парень покупал сигнально-шумовые пистолеты, перерабатывал их в боевые и продавал.

В Киеве правоохранители провели оперативные закупки и доказали причастность 17-летнего парня к совершению преступления.

Об этом сообщила старший следователь Шевченковского управления полиции Киева Татьяна Шаблий.

Несовершеннолетний обустроил по месту жительства в Днепре мастерскую по переработке пистолетов, которые затем продавался в разных регионах Украины.

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"Во время санкционированного обыска мы изъяли у злоумышленника оружие, патроны, комплектующие, орудия для переработки оружия, а также другие вещественные доказательства", — рассказала она.

Следователи сообщили парню о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: хранение и сбыт огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263), а также незаконная переработка огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 263-1).

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом в суд для рассмотрения дела по существу. Подростку грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, российский агент пытался поступить в учебное заведение в Киеве.

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