В Киеве будут судить организатора нелегального игорного клуба: какое наказание ей грозит

Женщине грозит штраф до 680 тысяч гривен.

В Киеве будут судить организатора подпольного игрального клуба, которая предоставляла услуги по азартным играм через Интернет без лицензии.

Об этом сообщили в теруправлении Бюро экономической безопасности в Киеве.

Детективы разоблачили очередное нелегальное игорное заведение в столице. В ходе обыска изъяли 10 единиц компьютерной техники, деньги и другие предметы и вещи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

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Организатору объявили подозрение по части 1 статьи 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом). Обвинительный акт направили в суд.

Женщине грозит штраф от 170 тысяч до 680 тысяч гривен.

Напомним, экономист Алексей Кущ предупредил о появлении в Киеве фальшивых купюр: какой номинал и как отличить.