В Киеве будут судить мужчину, который массово "штамповал" фальшивые тесты на COVID и дипломы

Киевлянину грозит до семи лет лишения свободы.
В Киеве будут судить мужчину, который занимался массовым изготовлением фальшивых тестов на COVID-19, дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов, других документов.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Киевлянин получал заказы через Интернет, а изготовленные поддельные документы отправлял по почте.
Правоохранители провели обыски у него дома и на работе.
"Обнаружено и изъято значительное количество справок о негативных результатах ПЦР-тестов, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащие сведения об общении с клиентами, образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с заказчиками, одноразовые сим-карты, рабочий блокнот с черновыми записями, значительное количество образцов голограмм, а также оборудование, с помощью которого производились поддельные официальные документы", — отметили в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование уже завершено, дело было направлено в суд. Мужчину обвиняют по ч. 1 ст.199, ч. 1, 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до семи лет лишения свободы.
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