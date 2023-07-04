В Киеве будут судить экс-чиновников банка "Аркада" за растрату 16 млн грн: как действовала схема

В рамках следствия обеспечено возмещение указанного ущерба в полном объеме, отметили в прокуратуре.

В Киеве утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех бывших должностных лиц банка "Аркада", которые в составе организованной группы совершили растрату средств Фондов финансирования строительства путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что в период 2017-2018 годов директор департамента по привлечению средств в Фонды финансирования строительства АО АКБ "Аркада" в сговоре с двумя другими должностными лицами указанного банка организовали незаконную схему растраты денежных средств доверителей фондов жилищных комплексов "Эврика" и "Патриотика".

Под видом рекламной акции "Разом дешевше" участники схемы привлекли средства подставного лица для приобретения 73 квартир в ЖК "Эврика" и "Патриотика" по заниженной стоимости.

В дальнейшем под предлогом невыполнения подставным доверителем условий акционной программы последнему возвращались средства за приобретенные квартиры, однако уже по их рыночной (текущей) стоимости.

Незаконными действиями служащих банка доверителям Фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика" нанесен ущерб на сумму более 16 млн гривен.

В рамках следствия обеспечено возмещение указанного ущерба в полном объеме.

Напомним, в сентябре 2020 года НБУ ликвидировал скандальный банк "Аркада".

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