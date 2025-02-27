В Киеве будут проверять пропуска, выданные для передвижения во время комендантского часа

Пропуска будут выдаваться только тем, кто действительно нуждается в передвижении в комендантский час.

В Киеве будут изымать пропуска, выданные без оснований для передвижения во время комендантского часа, также разрабатывается новый алгоритм их выдачи.

Об этом сообщил представитель городской военной администрации Евгений Иевлев в эфире Новости.LIVE.

"И здесь вопрос даже не столько формальности, а еще и морали в том, что равны или не равны люди между собой. Нам известны на свежие цифры, что Киевская городская государственная администрация выдала около 9 тысяч таких пропусков. И мы имеем основание на сегодняшний день Киевская городская военная администрация считать, что какое-то количество этих пропусков было выдано он.

По его словам, Тимуром Каченко на сегодняшний день инициирована проверка всех таких пропусков. В результате этой проверки пропуска будут изъяты. Есть определенный алгоритм выработан.

Он рассказал, что этот вопрос также поднимется на ближайшем совете обороны Киева. "Во-первых, эти пропуска будут изъяты. Во-вторых, в дальнейшем уже почти разработан алгоритм, по которому будут издаваться такие пропуски", – рассказал он.

"Сейчас не хочу открывать всех, скажем так, наработок, потому что будет хороший продукт, который мы предложим горожанам. И такие пропуска будут точно попадать в руки только тем лицам, которые действительно нуждаются в передвижении в комендантский час по территории Киева", — резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве зафиксированы новые случаи выдачи пропусков для передвижения во время комендантского часа без обоснованной необходимости.

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