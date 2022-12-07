В Киеве будут экстренные отключения света: графики бездействуют

В среду, 7 декабря, в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Отмечается, что из-за очередной массированной атаки россии на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения.

"Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется", — отмечают в сообщении.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, что Украине необходимо несколько дней для восстановления инфраструктуры, чтобы вернуться к плановым отключениям электроэнергии. Это может произойти до конца недели.

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