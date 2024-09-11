В Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения: что известно

Завтра, 11 сентября, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Это связано с проведением саммита Крымской платформы.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.

Как отмечается, ограничения будут введены в центральной части города, а также в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах.

"Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу"

Напомним, ранее в Киеве вводили ограничения для движения грузового транспорта из-за прогнозируемого значительного повышения температуры.

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