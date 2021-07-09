В Киеве будут бесплатно вакцинировать и чипировать кошек и собак: что для этого нужно

Регистрация и вакцинация животных пройдет в парке "Юность" в воскресенье, 11 июля, от 13 до 15 часов.
В Святошинском районе Киева работники муниципальной ветеринарной клиники будут бесплатно регистрировать в системе "Реестр домашних животных " и вакцинировать от бешенства кошек и собак.
Об этом сообщили в КГГА.
Регистрация и вакцинация домашних животных пройдет в парке "Юность" в воскресенье, 11 июля, с 13 до 15 часов.
"Для осуществления процедур необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт. Чипирование животных происходит абсолютно безболезненно и напоминает введение инъекции. С помощью одноразового аппликатора вводится капсула с чипом под кожу в области холки. Ветеринары советуют не купать любимца два дня после процедуры", — говорится в сообщении.
Также владельцы домашних животных смогут их бесплатно вакцинировать от бешенства. Такие прививки животным нужно делать ежегодно, начиная с 3-месячного возраста. Также зарегистрировав животное в системе, ее владельцы смогут, если домашний любимец потеряется — быстро его разыскать.
Напомним, в Киеве спасатели несколько суток пытались снять кота с 23 этажа.