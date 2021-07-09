В Киеве будут бесплатно вакцинировать и чипировать кошек и собак: что для этого нужно

В Киеве будут бесплатно вакцинировать и чипировать кошек и собак: что для этого нужно

Регистрация и вакцинация животных пройдет в парке "Юность" в воскресенье, 11 июля, от 13 до 15 часов.

В Святошинском районе Киева работники муниципальной ветеринарной клиники будут бесплатно регистрировать в системе "Реестр домашних животных " и вакцинировать от бешенства кошек и собак.

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Об этом сообщили в КГГА.

Регистрация и вакцинация домашних животных пройдет в парке "Юность" в воскресенье, 11 июля, с 13 до 15 часов.

"Для осуществления процедур необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт. Чипирование животных происходит абсолютно безболезненно и напоминает введение инъекции. С помощью одноразового аппликатора вводится капсула с чипом под кожу в области холки. Ветеринары советуют не купать любимца два дня после процедуры", — говорится в сообщении.

Также владельцы домашних животных смогут их бесплатно вакцинировать от бешенства. Такие прививки животным нужно делать ежегодно, начиная с 3-месячного возраста. Также зарегистрировав животное в системе, ее владельцы смогут, если домашний любимец потеряется — быстро его разыскать.

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