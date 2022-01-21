В Киеве будет снежно: прогноз погоды на пятницу, 21 января

В Киеве будет снежно: прогноз погоды на пятницу, 21 января

В столице ожидается сильный ветер и гололедица.

Погода в Киеве в пятницу, 21 января, будет снежной. Синоптики прогнозируют, что осадки не будут прекращаться днем и ночью.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Температура воздуха днем 0 -2 градуса, ночью -3 -5 градусов. Ветер западного направления, 7-12 м/с.

Кроме того, в столице ожидается сильный ветер и гололедица. Объявлен первый уровень опасности (желтый). В Киеве ожидается на дорогах гололедица, днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Укргидрометцентр

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