В Киеве будет царить настоящая весна: прогноз погоды на 27 февраля

В столице всю неделю в дневные часы воздух будет прогреваться до комфортных плюсовых значений.

Погода в Киеве и области на этой неделе будет формировать антициклон с востока (поле высокого давления), поэтому можем надеяться на солнечные дни без осадков.

Прогноз погоды на 27 февраля обнародовал Укргидрометцентр.

Во вторник, 27 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

Погода на конец февраля / Фото: Укргидрометцентр

Как свидетельствует график прогноза, вся неделя в дневные часы воздух будет прогреваться до комфортных плюсовых значений. Однако в ночные часы, за счет прояснений, приземный слой воздуха будет быстрее охлаждаться, поэтому и температуры могут иногда опускаться чуть ниже 0°.

Напомним, в Киевской области был побит 74-летний температурный рекорд. На метеорологической станции Тетерев 25 февраля 2024 года самая теплая минимальная температура воздуха составляла +4,4°С, на +2,2°С превысив предыдущий рекорд 1950 года.

Читайте также ведущие новости дня: