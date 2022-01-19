В Киеве более 20 тысяч человек сделали три прививки от COVID-19: где и когда получить бустерную дозу

В Киеве более 20 тысяч человек сделали три прививки от COVID-19: где и когда получить бустерную дозу

Киев – лидер по количеству бустерных прививок в Украине.

В Киеве по состоянию на 18 января третью дозу вакцины против коронавируса получили 20 511 человек. Это 18% от всего количества в Украине.

Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отметим, что бустерная доза используется для продления продолжительности защиты после вакцинации и повышения ее эффективности.

Также читайте Коронавирус в Украине на 19 января: количество случаев стремительно растет

"Две дозы вакцины работают для предупреждения тяжелого течения коронавируса, но, как правило, после шести месяцев защита ослабевает, а введение ревакцинальной дозы повышает эффективность вакцинации и защиты человека", – пояснил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Когда можно делать третью прививку

Оптимальный срок ревакцинации – от 6 до 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против COVID-19.

Где можно сделать третью прививку в Киеве

Вакцинироваться бустерной дозой можно в любом столичном пункте прививки. В настоящее время в городе их работает 166, а также 21 минивакцинальный центр на базе Центров первичной медико-санитарной помощи, 63 мобильные бригады и 47 временных вакцинальных центров в различных учреждениях и торговых центрах.

Напомним, что по состоянию на утро 19 января в Киеве зафиксировано 1 268 новых случаев коронавируса в сутки. Это на 296 случаев больше, чем 18 января (972 случая коронавируса).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки зафиксировали почти 13 тысяч новых случаев

Читайте также: