В Киеве более 16 тысяч пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19: кто болеет больше всего

В Киеве более 16 тысяч пациентов с гриппом, ОРВИ и COVID-19: кто болеет больше всего

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога.

В Киеве заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом снизилась и в течение прошлой недели заболело 16 461 человек, что на 16% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом отчитываются в КГГА.

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Отмечается, что снижение заболеваемости произошло как за счет детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело 5 155 (снижение на 2,7%), взрослых – 1 1306 человек (снижение на 21%).

В структуре заболеваемости дети составляют 31,1%, а на прошлой неделе – 27%. Из них 41,9% – дети школьного возраста.

В больницы в течение последней недели госпитализировали 1624 человека, из них 86 – дети.

Специалисты отмечают, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 30,4%. Пока показатель заболеваемости составляет 55,7.

Как сообщалось, в большинстве случаев грипп и коронавирусная болезнь имеют схожие симптомы. Как не перепутать болезни – объяснение.

Между тем глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что ситуация с COVID-19 в столице несколько стабилизировалась, но о переходе из "красной" в "оранжевую" зону пока говорить рано.

Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что Киев вскоре выйдет из "красной" зоны карантина. Это связано с тем, что в столице улучшилась ситуация с коронавирусом.