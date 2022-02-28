В Киеве более 100 мобильных групп отлавливают российских диверсантов

В Киеве более 100 мобильных групп отлавливают российских диверсантов

Информацию о ДРГ передают правоохранителям и военным.

В Киеве создано более 100 мобильных групп, патрулирующих город и отлавливающих российские диверсионно-разведывательные группы.

Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский в совместном эфире, который сейчас ведут журналисты "1+1".

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"По Киеву образовано более ста мобильных групп, патрулирующих город, отлавливают ДРГ, отлавливают людей, которые выслеживают передвижение нашей техники. Они (мобильные группы – ред.) передают информацию в Службу безопасности Украины, в полицию, нашим разведчикам и Министерству обороны", – рассказал министр.

Он заверил, что диверсанты не достигают своей цели. Монастырский также заявил, что находится и работает в Киеве и ежеминутно получает отчеты, сколько диверсантов уничтожено, в частности, в столице.