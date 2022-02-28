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В Киеве более 100 мобильных групп отлавливают российских диверсантов

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В Киеве более 100 мобильных групп отлавливают российских диверсантов

Facebook/Антон Геращенко

Информацию о ДРГ передают правоохранителям и военным.

В Киеве создано более 100 мобильных групп, патрулирующих город и отлавливающих российские диверсионно-разведывательные группы.

Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский в совместном эфире, который сейчас ведут журналисты "1+1".

"По Киеву образовано более ста мобильных групп, патрулирующих город, отлавливают ДРГ, отлавливают людей, которые выслеживают передвижение нашей техники. Они (мобильные группы – ред.) передают информацию в Службу безопасности Украины, в полицию, нашим разведчикам и Министерству обороны", – рассказал министр.

Он заверил, что диверсанты не достигают своей цели. Монастырский также заявил, что находится и работает в Киеве и ежеминутно получает отчеты, сколько диверсантов уничтожено, в частности, в столице.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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