В Киеве BMW насмерть сбил коммунальщика, стоявшего на зеленой зоне (видео)

По предварительной информации, водитель, сбивший коммунальщика, был трезв.

В Киеве 23 октября водитель BMW насмерть сбил коммунальщика, стоявшего посреди зеленой зоны на проспекте Победы. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, выехал на зеленую зону и сбил сотрудника коммунальной службы. Врачи, приехавшие на место ДТП, констатировали смерть мужчины.

Водитель легковушки в момент ДТП, предварительно, был трезв. Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве водитель Lexus застрелил военного в ходе дорожного конфликта. У 34-летнего Алексея Щербины остались жена и маленькая дочь.

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