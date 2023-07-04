В Киеве блогеру "светит" 8 лет – отрицал агрессию РФ и обвинял в войне "сатанинскую мафию"

Киевлянин также распространял материалы с призывами к насильственному изменению конституционного строя.

В Киеве перед судом предстанет 46-летний местный житель, который в TikTok отрицал агрессию РФ и обвинял в войне "сатанинскую мафию".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по обвинению в распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя и оправдыванию вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2, ч. 3 ст. 109 УК Украины).

Санкция статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый на собственной странице в соцсети TikTok распространял для неограниченного круга пользователей видеозаписи, в которых содержались отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Киеве блогеру "светит" 8 лет – отрицал агрессию РФ. / Фото: Киевская городская прокуратура

"В своих видеоматериалах подозреваемый пытался снять ответственность с РФ за полномасштабную войну в Украине и обвинял во всем "сатанинскую мафию". При этом блогер призвал всех зрителей контента объединяться и оказывать активное сопротивление украинским правоохранителям", — рассказали в прокуратуре.



Выводами судебной лингвистической экспертизы подтверждено, что высказывания в опубликованных материалах носят пропагандистский характер и направлены на призывы к насильственному изменению конституционного строя и оправданию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, в Киеве, в одном из магазинов возник языковой скандал: охранник заявил, что "Киев – русскоязычный город".

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