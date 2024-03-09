В Киеве известная блогерша-косметолог в TikTok называла агрессию РФ против Украины гибридной войной: фото

В TikTok блогерша рассказывала о том, что в Украине якобы идет гибридная война, которую нужно прекратить.

В Киеве 33-летней бьюти-блогерше сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины) ).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Подозреваемая работает в сфере красоты, а в соцсетях в большинстве своем рекламирует свои бьюти-процедуры и позиционирует себя как косметолога с многолетним опытом. Впрочем, впоследствии женщина решила публиковать видео на политические темы. В TikTok она рассказывала о том, что в Украине продолжается. война, которую нужно прекратить. Кроме того, блогерша записала обращение к власти, заявив, что хочет моральной компенсации за нелегкие последние годы жизни в столице", – говорится в сообщении.

Пока свою страницу в TikTok скандальная бьюти-блогерка удалила

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Пока свою страницу в TikTok скандальная бьюти-блогерка удалила.

Женщине грозит до пяти лет за решеткой

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Еще один житель Киева, 61-летний охранник паркинга, получил подозрение за распространение аналогичных материалов в социальной сети "Одноклассники".

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры ему сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины (ч.ч. 2, 3 статьи 436-2 УК Украины).

Охранник паркинга через запрещенную социальную сеть "Одноклассники" распространял материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ и в своих постах распространял российские нарративы о "бандеровцах и нацистах".

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве сообщено о подозрении "Владимиру Великому", отрицавшему вооруженную агрессию России против Украины.

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