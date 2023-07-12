В Киеве блогер сняла место расположения систем ПВО и похвасталась в соцсетях: ее разоблачили

В Киеве задержали горе-блогера, которая сняла на видео место расположения систем ПВО и опубликовала это в социальных сетях. Ее уже задержали.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, жительница Киева в мае 2023 сняла на видео расположение сил ПВО и работу их работу. Видео она опубликовала в одном из мессенджеров. Этим она нанесла угрозу информационной безопасности людей и национальной безопасности государства.

Правоохранители разыскали горе-блогера и вручили ей подозрение.

"По месту жительства фигурантки был произведен неотложный обыск и изъято техническое средство, которое использовалось для распространения запрещенных материалов. Решается вопрос об избрании указанному лицу меры пресечения", — говорится в сообщении.

34-летней жители г. Киева объявили подозрение из-за распространения несанкционированной информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)

В прокуратуре добавили, что близкая родственница блогера также снимала работу ПВО и публиковала это в Интернете. Ей также объявили о подозрении.

Напомним, ранее блогер Инна Воронова получила условный срок за то, что она сняла работу ПВО в Киеве. Девушка вину признала и раскаялась.

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